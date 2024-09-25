البعثة الدبلوماسية السعودية لدى مصر تقيم حفل استقبال رسمي بمناسبة اليوم الوطني الـ94

‎أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالعزيز بن عبدالله المطر، في العاصمة الإدارية المصرية، حفل استقبال رسمي بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة، بحضور الوزراء والمسؤولين في الحكومة المصرية، والسفراء المعتمدين وممثلي المنظمات الدولية المعتمدة في مصر، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمفكرين والفنانين والإعلاميين.

وألقى السفير الحصيني كلمة رحب فيها بالحضور، وتناول من خلالها المنجزات التي تحققها المملكة بخطى حثيثة في إطار رؤية المملكة 2030، والدور المحوري للمملكة إقليميا ودوليا على مختلف الصعد.

ونوه سفير خادم الحرمين الشريفين بمتانة العلاقات الاستراتيجية بين المملكة ومصر التي تعد نموذجا للعلاقات الثنائية، مؤكدا أن لدى البلدين إرادة سياسية وعزيمة لدفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب.

من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار في الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المناسبة تجمع بين طياتها كل مشاعر الحب والتقدير من مصر إلى المملكة لما حققته على مدار تلك المسيرة الطويلة من إنجازات عظيمة وجهود مقدرة في إطارها الوطني والعربي والدولي.

وأشار إلى أن العلاقات التي تجمع بين البلدين ترسخها عقود من التعاون والتضامن الذي أثمر عن العديد من الانجازات المشتركه، مبينا أن المتتبع لمسار العلاقات بين البلدين الشقيقين يرى بأنها تأخذ منحنى أكثر رسوخًا وصلابة تحت مظلة العلاقات المتينة والأخوية بين قياديتي البلدين.

وتخلل الحفل فعاليات شملت ركنًا خاصً لتقديم القهوة السعودية، وفقرات فنية وطنية متنوعة، كما أضاء البرج الإيقوني بالعاصمة الإدارية بعلم المملكة العربية السعودية.

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