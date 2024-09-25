وزير الخارجية السويسري يدعو إلى الحوار مع روسيا

دعا إيجنازيو كاسيس وزير الخارجية السويسري إلى الحوار مع روسيا، مشيرا إلى أن مؤتمر السلام الذي عقد فى شهر يونيو الماضي فى مدينة بور جينستوك السويسرية أتاح إزالة الحواجز بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال كاسيس - في كلمة أمام مجلس الأمن حول الحرب فى أوكرانيا ـ نقلتها راديو أل أف أم السويسري: “إن هذه الخطوة الأولى نحو السلام يجب أن تتبعها خطوات أخرى.. من المهم مواصلة الحوار خاصة مع روسيا”، مشيرا إلى أن سويسرا اختارت نهجا مختلفا عن الدول الغربية الأخرى مثل الولايات المتحدة أو فرنسا والتى أدانت بشدة ليس روسيا فقط، بل وكل الدول التي تساند الحرب الروسية.

وأضاف: "من الضروري أن يواصل مجلس الأمن التفكير فى إيجاد وسائل لوضع حد للحرب الروسية على أوكرانيا". معتبرا أن "دبلوماسية براجماتية" هي الوحيدة القادرة على الخروج من هذا المأزق الذي أزهق أرواحا بشرية.

وتابع قائلا: حتى هذه اللحظة، لم يضطلع مجلس الأمن بكامل مسؤولياته.. فبعد 1000 يوم من الحرب، لم نتوصل حتى الآن إلى حل دبلوماسى".

وأكد وزير خارجية سويسرا أهمية مناقشة إعادة إعمار أوكرانيا.. وقال: “إن السلام الدائم سيعتمد أيضا على إعادة الإعمار المعد بصورة جيدة”، مضيفا: "نحن نستثمر حاليا 120 مليون دولار أمريكي لإزالة الألغام من المناطق المدنية والزراعية في أوكرانيا".

