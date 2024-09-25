معرض الكتاب بنقابة الصحفيين.. أخبار متوقعة ليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

تقدم البوابة نيوز تقريرًا حول أهم الأحداث والفعاليات التي يشهدها اليوم 25 سبتمبر 2024:

القاهرة.. يفتتح نقيب الصحفيين خالد البلشي، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين فريد زهران، النسخة الأولى من معرض نقابة الصحفيين للكتاب في الدورين الأرضي والرابع بمقر النقابة، وتُشارك في المعرض الذي يستمر حتى 5 أكتوبر المقبل، 40 دار نشر مصرية، إضافة إلى جناحين لإصدارات الهيئة العامة للكتاب، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

موناكو.. تُشارك هيئة قناة السويس، في معرض موناكو لليخوت 2024 "Monaco Yacht Show"، في نسخته الـ33، والمقرر انعقاده لمدة 4 أيام، بميناء هرقل بموناكو، حيث يعد المعرض أحد أبرز الفعاليات الدولية لسياحة اليخوت وملتقى دوليًا للمتخصصين في الصناعة، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية لتحويل مصر إلى مركز دولي لسياحة اليخوت بمنطقة الشرق الأوسط.

القاهرة.. يستضيف مسرح ليسيه الحرية بمدينة الإسكندرية، العرض المسرحي الجزائري "كاسيت"، ضمن فعاليات الدورة الـ14 لمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج"، دورة الفنان (أحمد السقا)، والتي تختتم فعالياتها غدا الخميس.

القاهرة.. يستضيف بيت السناري، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، معرضا استثنائيا بعنوان "نهر النيل ليس مجرد نهر" للفنانة الإسبانية ماريا بريمو، والذي تنظمه السفارة الإسبانية في القاهرة، وسيقام المعرض حتى 5 أكتوبر القادم ويعد رحلة بصرية ساحرة بين الأسطورة والواقع وهو مفتوح أمام الجمهور بالمجان.

القاهرة.. تنطلق فعاليات المؤتمر الأدبي لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، في دورته العاشرة، بعنوان "تشكلات النص وتحولات المجتمع"، دورة "الشاعر الراحل رمضان عبدالعليم"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتستمر حتى الجمعة 27 سبتمبر وذلك بمركز المؤتمرات بمحافظة الأقصر.

القاهرة.. تنطلق فعاليات نادي سينما الإسماعيلية الذي ينظمه المركز القومي للسينما، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة.

نيويورك.. تعقد سلوفينيا مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى بمجلس الأمن بشأن «القيادة من أجل السلام» في إطار بند جدول الأعمال المعنون «صون السلام والأمن الدوليين»، ويرأس الاجتماع رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب، ويقدم إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، رئيسة لجنة الصليب الأحمر الدولية ميريانا سبولياريك إيجر، ومن المتوقع أيضا أن يواصل أعضاء المجلس التفاوض بشأن مشروع بيان رئاسي اقترحته سلوفينيا فيما يتصل بهذه الجلسة.

سول.. تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية جولة أخرى من المفاوضات لتحديد مساهمة سول في تكلفة تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، حيث ستعقد الجولة الثامنة من المحادثات بشأن اتفاقية التدابير الخاصة اعتبارا من اليوم وتستمر حتى الجمعة المقبلة في سول، لاسيما وأنه من المقرر أن تنتهي اتفاقية التدابير الحالية التي تبلغ مدتها ست سنوات في نهاية العام المقبل.