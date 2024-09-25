اليوم.. محاكمة عاطل بتهمة خطف طفل باستخدام كلب في الجيزة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة اليوم الأربعاء، محاكمة عاطل على خلفية اتهامه بخطف طفل والتعدي عليه بعد تهديده باستخدام كلب مفترس في الجيزة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين، وأحمد عبد العاطي الشافعي وأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف، وهاني محمد حمودة.

وجاء في أمر إحالة المتهم في القضية رقم 11101 لسنة 2023 جنايات الجيزة، أن المتهم “أ.ع” عاطل ويبلغ من العمر 23 عاماً، قام بخطف الطفل “أ.ع” يبلغ من العمر 16 عاماً، بالقوة والتحايل بأن استدرجه إلى محل سكنه واحتجزه عن أعين ذويه بالإكراه عن طريق تهديده باستخدام حيوان مفترس “كلب”، وقام بالتعدي عليه بالقوة.