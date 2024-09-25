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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع سيدة غرقًا داخل حمام سباحة بالشيخ زايد

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقيت سيدة مصرعها غرقًا داخل حمام سباحة بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بغرق سيدة داخل حمام سباحة بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء تدريب سيدة داخل حمام السباحة حدثت لها تشنجات وحاول المتواجدين إسعافها ونقلها إلى المستشفى ولكنها فارقت الحياة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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