اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة المتهم بقتل صديقه بسبب 100 جنيه

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما على 100 جنيه في منطقة التجمع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبد الغنى العنتبلي وشريف سامى وأمانة سر وائل فراج.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم يوسف.ف على التخلص من قتل صديقه بـ4 طعنات، بسبب 100 جنيه.

وأوضح أمر الإحالة، أن الضحية كان قد استلف مبلغ 100 جنيه من المتهم، وطالبه بأن ينتظر لحين حصوله على راتبه من عمله، ولكن المتهم رفض الانتظار فباغته بطعنه.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين قيام شاب بقتل صديقه بسبب تأخره في رد مبلغ مالي كان اقترضه منه، وعندما طالبه به المتهم طلب منه المجني عليه الانتظار لحين تدبير المبلغ.