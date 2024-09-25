"البوابة نيوز" ترصد انتظام المدارس في خامس أيام العام الدراسي.. فيديو وصور

انتظم اليوم الأربعاء، العام الدراسي الجديد لغالبية الصفوف بالمدارس.

ورصدت “البوابة نيوز”، أول يوم حضور لطلاب الصف الخامس الابتدائي في خامس أيام انطلاق العام الدراسي الجديد، ليكتمل حضور طلاب الصفوف من الأول للخامس الابتدائي.

ونظمت مدرسة محمد كُرّيم الابتدائية المشتركة، التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، طابور الصباح لطلاب الصف الخامس الابتدائي، ورددوا دعاء الصباح وتم توزيعهم على الفصول.

وانطلق العام الدراسي الجديد، السبت الماضي، في مدارس الجمهورية، وينتهي الخميس ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

وبحسب الخريطة الزمنية، للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وأعلنت المديريات التعليمية بالمحافظات، جداول حضور الطلاب خلال الأسبوع الأول للدراسة، حسب المراحل التعليمية، لعدم تكدس الطلاب، على أن ينضبط حضور الطلاب خلال الأسبوع المقبل.

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