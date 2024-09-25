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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صالحة للشرب.. مياه القليوبية تحذر من الشائعات

مصطفى مجاهد
مصطفى مجاهد
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أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بيانا بشأن ما تردد على شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تلوث مياه الشرب ودعوة المواطنين لعدم استخدام مياه الشرب بالمحافظة.

وأهابت الشركة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المُغرضة التي تهدف إلى تكدير حياة المواطنين وزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وشددت الشركة على أنها تقوم بكافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لضمان جودة وسلامة المياه المقدمة للمواطنين.

كما تستقبل شكاوى المواطنين عن طريق الخط الساخن 125 أو ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠على مدار 24 ساعة يوميا.

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