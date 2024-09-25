ads
الأربعاء 25 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاستخبارات الأمريكية تحذر ترامب من تهديدات إيرانية "حقيقية" باغتياله

ترامب
ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت حملة المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، أن أجهزة الاستخبارات حذرت الرئيس السابق من وجود تهديدات إيرانية "حقيقية ومحددة" باغتياله.
وقالت الحملة -في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية صباح اليوم الأربعاء- إن "مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أطلع الرئيس ترامب على وجود تهديدات إيرانية حقيقية ومحددة باغتياله في محاولة لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في الولايات المتحدة".
ونقل البيان عن مدير الاستخبارات قوله إن هذه "الهجمات المتواصلة والمنسقة" زادت "في الأشهر الأخيرة"، وأن مسؤولي الحكومة الأمريكية يعملون على حماية ترامب وضمان عدم تأثر الانتخابات.

 

دونالد ترامب تهديد بالاغتيال