الاستخبارات الأمريكية تحذر ترامب من تهديدات إيرانية "حقيقية" باغتياله

أعلنت حملة المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، أن أجهزة الاستخبارات حذرت الرئيس السابق من وجود تهديدات إيرانية "حقيقية ومحددة" باغتياله.

وقالت الحملة -في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية صباح اليوم الأربعاء- إن "مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أطلع الرئيس ترامب على وجود تهديدات إيرانية حقيقية ومحددة باغتياله في محاولة لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في الولايات المتحدة".

ونقل البيان عن مدير الاستخبارات قوله إن هذه "الهجمات المتواصلة والمنسقة" زادت "في الأشهر الأخيرة"، وأن مسؤولي الحكومة الأمريكية يعملون على حماية ترامب وضمان عدم تأثر الانتخابات.