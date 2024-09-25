مدونة سلوك لتعزيز بيئة عمل آمنة.. الصحفيين تخطو نحو دعم المساواة ومناهضة العنف

عقدت لجنة الصياغة المنبثقة عن الحلقة النقاشية التي نظمتها نقابة الصحفيين الأربعاء الماضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، اجتماعًا مساء أمس، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، ودعاء النجار مقررة لجنة المرأة، وعدد من الصحفيين من الصحف القومية، الحزبية، والخاصة، تناول الاجتماع تعزيز المساواة في العمل النقابي والصحافة.

تم الاتفاق على ضرورة وضع خطوط عريضة لمدونة سلوك تهدف إلى خلق بيئة عمل آمنة للصحفيات، ومناهضة جميع أشكال التمييز والعنف، يأتي هذا التحرك استناداً إلى الدستور المصري، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وأكد المشاركون أن مقترحات اللجنة ستضاف إلى جهود سابقة لتطوير مسودة مبدئية للمدونة، التي ستطرح لاحقًا للنقاش بين الصحفيين والصحفيات لإجراء التعديلات اللازمة، وصولًا إلى صيغة نهائية تتوافق عليها الجمعية العمومية للنقابة.

وخلال الاجتماع، تم توزيع الأدوار والمهام لصياغة بنود وأقسام المدونة، على أن يتم مناقشتها في اجتماع لاحق.

شارك في الاجتماع: شيرين عبد العظيم، نهى لملوم، مارسيل نظمي، ميسون أبو الحسن، فيولا فهمي، إنجي سامي، نفيسة الصباغ، أسماء فتحي، ومحمود محيي.