صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وتعليمات بدخول الملاجئ

انطلقت صفارات الإنذار، الأربعاء، في تل أبيب وجميع أنحاء وسط إسرائيل، فيما أصدرت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي تعليمات للسكان بدخول الملاجئ.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن هناك تقديرات تشير إلى أن صواريخ أطلقت على إسرائيل جاءت من لبنان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الواضح، الذي يأتي وسط توتر عنيف بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وأفادت الهيئة بإطلاق صاروخ واحد من لبنان باتجاه تل أبيب، مضيفة أنه قد تم إسقاطه.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الصاروخ الذي أطلق من لبنان باتجاه تل أبيب "صاروخ باليستي".