لا أساس لها من الصحة.. شركات المياه بالمحافظات تكشف حقيقة التلوث وتنفي الشائعات المنتشرة على الجروبات

الأربعاء 25/سبتمبر/2024 - 04:27 ص

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا شائعات حول تلوث المياه في بعض المحافظات وانتشار الأوبئة والأمراض.

فيما نفت محافظة البحيرة والإسكندرية والقليوبية كل هذه الشائعات التي تداولها المدونون على صفحات التواصل الاجتماعي، وأدت إلى بث الرعب والقلق في نفوس المواطنين، مؤكدين أن كل هذه الأقاويل مجرد شائعات وتحاليل المياه جميعها يؤكد سلامتها من أي ملوثات.

شركة مياه الشرب بالبحيرة تنفي وجود تلوث

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بيان عاجل عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، ما يتردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلوث مياه الشرب ودعوة المواطنين لعدم استخدامها، مؤكدة على جودة المياه وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مطالبين المواطنين بعدم الانسياق إلى الشائعات المغرضة.

وقالت الشركة في بيانها: "بالإشارة إلى ما يتردد على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تلوث مياه الشرب ودعوة المواطنين لعدم استخدام مياه الشبكات العمومية بالمحافظة، تهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بالأخوة المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد".

وأكدت الشركة، على أن جميع محطاتها تعمل بحالة جيدة وفقًا لتعليمات التشغيل القياسية، ولا توجد أي مشكلة تتعلق بجودة مياه الشرب بالمحافظة. يتم سحب عينات من المياه بشكل دوري ومعتاد، ويتم تحليلها من قبل معامل الشركة ومعامل الصحة لضمان سلامة المياه وصلاحيتها للشرب، ومطابقتها لمعايير الجودة.

ونوهت الشركة، إلى أن المصدر الوحيد للأخبار المتعلقة بها هو الصفحة الرسمية الموثقة من إدارة الفيسبوك، وأي مصدر آخر يعد غير موثوق ويهدف إلى ترويج الشائعات، الشركة غير مسؤولة عن أي معلومات تنشر من مصادر غير رسمية،حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.

«مياه الشرب» بالقليوبية تنفي وجود تلوث



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية في بيان لها أنه بالإشارة إلى ما يتردد على شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تلوث مياه الشرب ودعوة المواطنين لعدم استخدام مياه الشرب بالمحافظة شائعات هدفها تكدير حياة المواطنين.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المُغرضة التي تهدف إلي تكدير حياة المواطنين وزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وشددت الشركة في بيانها أنها تقوم بكافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لضمان جودة وسلامة المياه المقدمة للمواطنين.

كما تقوم باستقبال شكاوى المواطنين عن طريق الخط الساخن 125 أو 01200288880 على مدار 24 ساعة يوميا.

شبين القناطر تنفي وجود حالات تسمم بسبب تلوث المياه



كشفت إدارة الأزمات بمجلس مدينة شبين القناطر وشركة مياه الشرب بالقليوبية عن أنه تم التواصل مدير مستشفى شبين القناطر المركزي الشاملة بخصوص ما تردد من شائعات حول وجود حالات تسمم بسبب تلوث المياه بمركز ومدينه شبين القناطر.

وأوضحت أن إدارة مستشفى شبين القناطر المركزي وقسم الطب الوقائي بالمستشفى نفوا كل مايتداول على وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار بخصوص مياه الشرب وأكدوا أنها معلومات غير صحيحة مجرد إشاعات كاذبة.

زيادة على أنه لم يتم نشر أي تنبيهات من شركة المياه بشبين القناطر تفيد بعدم استخدام المياه وجميع محطات المياه بمركز وقرى شبين القناطر تعمل بصورة طبيعية.

رئيس «مياه الشرب» بالإسكندرية: المياه ليست ملوثة وصالحة للشرب

كشف المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن اتخاذ الشركة مجموعة من الإجراءات الاحترازية على مسار ترعة مياه المحمودية المغذية لمحطات الشركة بالمياه من كفر الزيات حتى محافظة الإسكندرية، للتأكد من سلامة المياه.

جاء ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً بخصوص تلوث مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف “جابر” في تصريحات صحفية، أنه تم سحب عينات من المياه وتحليها، وتبين منها سلامة المياه من الملوثات وصلاحيتها للشرب.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المُغرضة التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد.