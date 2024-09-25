قصة وصول أول امرأة عربية محجبة كرائدة فضاء في"ناسا"

هناك فرص عظيمة تضيع من الكثير من السيدات العربيات في مجالات مختلفة خاصة لو أن هؤلاء السيدات يعشن في الشرق الأوسط أو سيدة ترتدي الحجاب فتكون فرصتها في بعض المهن والمجالات ضعيفة وتكاد تكون مستحيلة مقارنة بسيدات أخريات من جنسية أوروبية أو أمريكية فمثلا مجال الفضاء ووكالة ناسا المعروفة بوكالة الفضاء العالمية الأبرز والأشهر لم نسمع عن وجود سيدة عربية محجبة حتى سنوات قريبة، حتى جاءت العربية "نورا المطروشي" وكسرت هذه القاعدة وأصبحت أول رائدة فضاء عربية محجبة التحقت بالدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء لتصبح أول سيدة عربية ستشارك في رحلات الاستكشاف الفضائية المأهولة.

نورا سوف تسافر إلى الفضاء قريبا بعد اختيارها هي وزميلها محمد الملا من بين ٤٠٠٠ متقدم لتصبح الأولى في هذا المجال بهذه المواصفات

انهت "نورا" حديثا تدريبها في وكالة ناسا بعد اختيارها هي وزميلها، وسوف يتحقق الحلم على أرض الواقع وتصعد للفضاء قريبا،

تقول: "ان الوصول للفضاء كان حلمها الذي تعبت عليه وعملت عليه لسنوات طويلة لذلك تغمرها السعادة لتحقيق هذا الحلم، وفي نفس الوقت تشعر بالمسؤلية بسبب هذا الاختيار لانها ستمثل الدولة التي وثقت فيها واختارتها ويجب ان تكون على قدر الثقة والمسؤلية.

كانت تعمل نورا في شركة بترول وعضو الجمعية الامريكية للمهندسين قبل اختيارها لوكالة ناسا وحصلت على شهادة البكالريوس الامريكية في الهندسة عام ٢٠١٥ وبدات القصة مع حبها للفضاء من عمر خمس سنوات

واشارت إلى أن الحلم بدأ في مرحلة الروضة حيث كانت تتعلم عن الفضاء والكواكب والنجوم وبسبب حديث المدرسة لها هي والطلاب عن رحلة لهم للفضاء وقاموا باعداد معدات رائد فضاء وتوقعوا انها زيارة حقيقية للفضاء وكانت المدرسة تعد لهم خيمة على سطح المبنى مع نجوم معلقة ليعيشوا اجواء الفضاء فكانوا قد صدقوا ان رحلتهم للفضاء بشكل حقيقي فمن هنا بدا حلم حياتها بانها تصعد للفضاء بشكل حقيقي وعملت عليه طوال حياتها وبدعم عائلتها المتواصل حققت هذا الحلم فوجدت المساحة للتطور والتعلم بسبب هذا الدعم.

أضافت أن اهلها الان فخورين بما وصلت له واصدقائها ايضا فخورين بها للغاية بعد انضمامها رسميا هي وزميلها الى رواد وكالة الفضاء العالمية ناسا واصبحوا ضمن رواد اشهر وكالة فضاء بالعالم عام ٢٠٢١ بعد اتفاقيه تعاون بين الامارات والولايات المتحدة الامريكية،

وناشدت كل امرأة عربية قائلة: "انا قدرت اوصل لحلمي فكل امراة ايضا تستطيع ان تصل لحلمها حتى لو لم يصل احد له في المجال الذي تطمحين به من قبل، خاصة لو كانت مرأة عربية او من نفس الظروف التي تمرين بها احلمي واسعي وسوف يتحقق".

كما أكدت أن التطوير من النفس والطموح والتعلم دائما يفتح الفرص للناس فالشخص لا يجب ان يشعر بيأس فسوف يحقق حلمه اليوم او غدا اذا استمر على خطى ثابتة وثقة نحو تحقيق الحلم ولا ينظر للعقبات التي امامه في البداية فلا يدري احد متى ستزول ربما قريب وتجد الطريق خالي لتصل لحلمك.

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