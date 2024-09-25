محافظ الأقصر: أطالب أهالي حوض 18 بسرعة توفيق أوضاعهم لاستكمال أعمال التطوير

صرح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بأن أول قرار اتخذه عقب توليه محافظًا كان بخصوص مدينة إسنا، موضحًا "قررت أن تكون أول جولة لي بمراكز المحافظة هو مركز إسنا" الذي يبعد عن المدينة نحو 60 كيلو متر، وأنا كنت أسمع عنها وأعلم إن هذا المركز يعاني من الإهمال بعض الشيء، وبالفعل زرت معبد إسنا ووكالة الجداوي وشارع البازارات وسوق القيسارية والممشى والكورنيش، وجاري بدء العمل في طريق الكورنيش الممشى، وكان أول قرار بسرعة البدء في أعمال التنمية والتطوير بمدينة إسنا خلال الفترة المقبلة".

محافظ الأقصر: بدأنا تقنين أوضاع أصحاب عربات الحنطور

وأضاف المحافظ في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" وكان لمشكلة الحنطور ومنطقة حوض 18 نصيب من أول جولات أيضا، وإن كنت لا أرى عشوائيات في محافظة الأقصر بصورة كبيرة، عكس المحافظات الأخرى حتى الإشغالات قليلة، وبالنسبة لمشكلة الحنطور فأنا عملت توفيق أوضاعه بشوارع الأقصر، لأنني أعلم التلوث الذي يسببه، حيث بدأنا بالفعل في تقنين أوضاع أصحاب عربات الحنطور وتسهيل استخراج التصاريح لهم.

وتابع، "أنا لا أحب أن أترك المشكلة كما هي، لازم افتح المشاكل وأضع يدي على أبعادها" ولهذا كان أول قرار بخصوص حوض 18 والتي علمت بها فور قدومي، هو البدء في أعمال تطوير المنطقة وبدأت تنفيذ الطريق لتطوير هذه المنطقة بعد تعطلها لسنوات طويلة، كما أوجه من خلالكم نداء لكل أهالي حوض 18 أن ينهوا كافة مشاكلهم وتوفيق أوضاعهم لاستكمال أعمال التطوير.