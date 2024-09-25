البحرين وكينيا تبحثان تطوير أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات

بحث وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، مع موساليا مودافادي، رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بكينيا، مسار العلاقات التي تربط بين البلدين، وسبل تطوير أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق المشترك وتبادل الدعم في المحافل الدولية، خدمة للمصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بين الزياني ومودافادي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس الثلاثاء، وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما تبادل الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، والحرب على قطاع غزة، والجهود العربية والدولية الهادفة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين دون عوائق.