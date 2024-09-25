محافظ الأقصر يشجع المستثمرين: «حوافز كبيرة للمتقدمين الجادين»

أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على اهتمامه بالقطاع الصناعي، والعمل على تنفيذ خطة للاستثمار داخل محافظة الأقصر، وإقامة مشروعات تنموية لاستغلال طاقة الشباب والحد من البطالة، مضيفًا "كل من يمتلك فكرة عن الاستثمار الصناعي أو الزراعي يتقدم ونحن نقدم له كل التسهيلات متاحة، فهناك حوافز كبيرة للمستثمرين الجادين فى جميع المجالات، وكذلك الدفع بمزيد من التيسيرات للمزارعين وتوفير فرص للشباب من خلال تلك الاستثمارات".

وأوضح المحافظ خلال تصريحاته لـ«البوابة نيوز»: "منذ قدومي محافظًا وأنا أعمل على ملف النهوض بالقطاع الصناعي بالمحافظة والعمل على تجهيز خارطة استثمارية بالمحافظة، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الجادين، لتحقيق طفرة حقيقة في مجال الصناعة داخل المحافظة".

محافظ الأقصر يحل معوقات المنطقة الصناعية بالبغدادي

وأضاف المحافظ: "قابلت مستثمري المنطقة الصناعية بالبغدادي، حيث عرضوا بعض المعوقات التي تواجه بعض المصانع بالمنطقة، وتم التوجيه بالحل الفوري لتلك المعوقات وأبرزها حل مشكلة عدم انتظام ضخ المياه ومشكلة الكهرباء، والبدء في إجراءات استلام وتشغيل خزان المياه المقام بالمنطقة لاستقرار شبكة المياه بالمنطقة، وبالنسبة لقطاع الكهرباء، وكذلك البدء في إجراءات توصيل أعمال الكهرباء للمرحلة الثالثة بالمنطقة لخدمة عدد 15 مصنعا، وتمهيد عدد من الطرق بالمنطقة لتسهيل حركة مرور الحافلات وربطها بالطريق الرئيسي".

وأشار المحافظ إلى أن هناك عدة محاور رئيسية تقوم بها المحافظة، لتشغيل الشباب بأسلوب فعلى يحد من البطالة منها مدينة صناعية تم تجهيزها بالكامل بها جميع الخدمات والمرافق من صرف صحى وغاز وكهرباء، والمحور الثانى هو الإنتاج الزراعى وهى تتماشى من طبيعة اهالى المنطقة حيث سيتم توفير الأراضى الزراعية واستغلال طاقة الشباب فى زراعتها، كما قمنا بتنفيذ ملتقى كبير لتوفير أكثر من 2000 فرصة عمل للشباب.

وحول المشروعات الزراعية والاستثمار فى هذا القطاع المهم، أكد محافظ الأقصر على العمل في هذا الملف بقوة، مشيرًا إلى قيام مستثمر بتقديم 300 فدان وأخر تقدم لاستثمار 12 فدانا بإسنا.