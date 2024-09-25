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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عمارة لـ«البوابة نيوز»: جامعة الأقصر شريك أساسي لتنمية المحافظة وبيننا تعاون مستمر

محافظ الأقصر يتحدث
محافظ الأقصر يتحدث لـ"البوابة"
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أكد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، على حرص المحافظة على دعم جامعة الأقصر لتوسيع نطاقها مستقبلًا، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة فى التعاون مع الجامعة بمختلف المجالات، وداعمة لها من أجل تقديم رسالتها العلمية، والخدمية لأبناء الأقصر.

وأوضح محافظ الأقصر، في تصريحاته لـ«البوابة نيوز»، قائلًا: إن الجامعة مهمة للغاية وبيننا تعاون مستمر، فهي تعد صرحًا علميًا كبيرًا يشكل قيمة مضافة للمحافظة، لذلك لابد من تكثيف جهود تطوير هذا الصرح لضمان جودة مخرجاته، وهي شريك أساسي لتنمية المحافظة، كما أنها بيت خبرة.

وأشاد المحافظ بالدور المجتمعي والتعليمي لجامعة الأقصر؛ وما تقدمه من خدمات مجتمعية، متابعًا: "أعبر عن دعمي الكامل لجامعة الأقصر، وتقديم التيسيرات اللازمة انطلاقًا من دورها التعليمي ورسالتها المجتمعية، ودورها الرائد كشريكًا فاعلًا في خطط التنمية بالمحافظة".

المحافظ: نسعى لزيادة فرص التعاون مع جامعة الأقصر

وأضاف المحافظ، أنه في هذا الإطار، أجرى مقابلة مع الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، كما شهد اجتماع مجلس الجامعة فى جلسته رقم (٦٧).

وتابع: تم مناقشة عدد من الملفات الخاصة بجامعة الأقصر، والتي كان على رأسها، زيادة فرص التعاون بما يخدم المحافظة، وتفعيل الدور المجتمعى للجامعة أساتذة وطلبة بما ينعكس على المواطنين بالنفع.

ويأتي ذلك من خلال تعظيم الاستفادة من خبرات أساتذة الكليات فى تنفيذ برامج تدريبية  متنوعة سواء لطلاب الجامعة أو العاملين فى القطاعين الحكومي والخاص كلا في مجاله خاصة فى أقسام اللغات والسياحة والآثار.

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