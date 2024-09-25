الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته على جنوب لبنان ويسقط المزيد من القتلى والجرحى

واصل الاحتلال الإسرائيلي، غاراته على جنوب لبنان.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الثلاثاء، فقد تعرضت سيارة إسعاف للقصف أثناء قيامها بواجبها في بلدة حبوش وبقضاء والنبطية، ما أسفر عن جرح عدد من المسعفين.

وأشارت إلى أن الطيران الإسرائيلي شن غارة عنيفة في المنطقة الواقعة بين الجية والسعديات بمحافظة جبل لبنان.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدات (دير قانون النهر، والحلوسية وعلما الشعب).

ويتعرض جنوب لبنان منذ أمس، لاعتداءات إسرائيلية واسعة استهدفت القرى الحدودية والبنية التحتية، مما أدى إلى مقتل 558 لبنانيا وإصابة 1835 آخرين بجروح، فيما اندفع سكان المناطق المستهدفة في موجة نزوح واسعة.