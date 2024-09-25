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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن: مستعدون لاستئناف الحوار مع روسيا حول معاهدة "ستارت"

المتحدث باسم مجلس
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي
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أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي عن استعداد الولايات المتحدة للحوار مع روسيا حول الحفاظ على معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية (ستارت -3).

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، تعليقا على إمكانية الحوار في هذا المجال إن "معاهدة "ستارت" الجديدة مهمة، ومعها كلا البلدين بأمان أكثر".

وتابع: "إنها جعلت العالم أكثر أمنا، ولذلك ترغب الولايات المتحدة في بقائها".

يذكر أن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) التي تم توقيعها في عام 2010، من المقرر أن ينتهي سريانها في عام 2026.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بويتين في 21 فبراير 2023 عن تعليق روسيا العمل بالمعاهدة دون الانسحاب منها نهائيا. وشدد بوتين على ضرورة أن توضع في الحسبان الترسانتان النوويتان البريطانية والفرنسية، علما أن بريطانيا وفرنسا تعتبران عضوين في الناتو، إلى جانب الولايات المتحدة.

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