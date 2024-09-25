الدفاع المدني اللبناني: انتهاء عمليات الإنقاذ في البقاع والحصيلة 6 شهداء و6 جرحى

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان انتهاء عمليات الإنقاذ في (النبي ايلا) في البقاع بحصيلة 6 شهداء و6 جرحى فيما تستمر العمليات في الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت المديرية العامة اللبنانية -في بيان أوردته وكالة الأنباء اللبنانية أمس الثلاثاء "بعد مرور 24 ساعة على انطلاق عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع المبنى الذي انهار في بلدة (النبي ايلا) بالبقاع جراء استهدافه بغارة إسرائيلية أمس أدت إلى انهيار طبقاته الثلاث، تمكن عناصر الدفاع المدني مساء اليوم من العثور على جثمان آخر المفقودين ليرتفع عدد الشهداء إلى 6"، موضحة أن العناصر تمكنوا من إنقاذ 6 جرحى ونقلهم إلى المستشفى الحكومي لتلقي العناية الطبية اللازمة.

وأكدت المديرية استمرار عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع المبنى الذي استهدف نتيجة العدوان الإسرائيلي بعد ظهر اليوم في منطقة (الغبيري) بالضاحية الجنوبية، حيث أسفرت عمليات البحث حتى الساعة عن انتشال جثامين 6 شهداء وإنقاذ 10 جرحى تم نقلهم إلى المستشفيات.

وتتواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي الوحشية على لبنان بقصف المباني فوق رؤوس ساكنيها والبنى التحتية والأراضي الزراعية والتي أدت إلى استشهاد مئات المواطنين اللبنانيين بمن فيهم المسعفون والعاملون الدوليون والأطفال والنساء وإلى جرح آلاف آخرين.