البيت الأبيض: بايدن يعتزم الإعلان عن خطوات جديدة لدعم كييف

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الإعلان عن خطوات جديدة لدعم كييف خلال لقائه مع فلاديمير زيلينسكي هذا الأسبوع.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة: "لقد اتخذ الرئيس باستمرار موقفا مفاده أنه لا ينبغي استخدام الأسلحة الهجومية بعيدة المدى التي قدمتها الولايات المتحدة ضد أهداف في روسيا. ولم يغير سياسته بشأن هذه القضية. هذه هي التعليمات التي أصدرناها لأوكرانيا. ونحن نفهم أنهم طلبوا مراجعة هذه السياسة".

وأضاف: "يتطلع الرئيس إلى الاجتماع مع الرئيس زيلينسكي هذا الأسبوع. وأنا متأكد أنه سيتم التطرق لهذه القضية، ولكن الرئيس لم يغير رأيه بأن استخدام الأسلحة الأمريكية، الأسلحة بعيدة المدى، ضد أهداف في روسيا محظور".

كما أشار إلى أن بايدن يعتزم الإعلان عن خطوات جديدة لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا يوم لقائه مع زيلينسكي. ووفقا له فإن بايدن "ملتزم بضمان استمرار تدفق المساعدات إلى أوكرانيا".