اليوم.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بشأن الأوضاع في لبنان

أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، بأن مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء بشأن الأوضاع في لبنان.

بدوره، أعلن دكتور عباس الحلبي، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمس الثلاثاء، مد تعطيل المدارس والجامعات حتى نهاية الأسبوع الحالي في جميع أنحاء البلاد.

وقال "الحلبي"، في بيان له، "إنه نظرًا إلى استمرار الظروف التي اقتضت إقفال مؤسسات تربوية ومهنية وجامعية في مناطق محددة، وتعليق الدروس في مناطق أخرى، يمدد إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة، حتى نهاية هذا الأسبوع في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وفي الضاحية الجنوبية، ويمدد كذلك وقف الدروس في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال وعكار، على أن يشمل وقف الدروس أيضًا الجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة في المناطق اللبنانية كافة حتى نهاية الأسبوع الحالي".

ودعا "الحلبي" جميع المسؤولين عن المؤسسات التربوية والجامعية إلى متابعة بيانات الوزارة بهذا الخصوص.