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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: ضبط سجناء في "نيجني نوفجورود" حاولوا الهروب للانضمام إلى جماعة متطرفة

الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
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قالت لجنة تحقيق روسية إن ضباط إنفاذ القانون كشفوا عن انضمام سجناء في منطقة (نيجني نوفجورود) إلى منظمة متطرفة وخططوا للهروب من سجنهم من أجل ذلك.

وأضافت لجنة التحقيق الروسية -حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية الثلاثاء- أنه "وفقًا للتحقيق، حاول بعض نزلاء مستعمرة المؤسسة الحكومية الفيدرالية رقم 6 التابعة لمصلحة السجون الفيدرالية الروسية في منطقة (نيجني نوفجورود) الانضمام إلى جماعة دينية متطرفة، قضت المحكمة العليا للاتحاد الروسي في عام 2010 بتصنيفها على أنها متطرفة وحظرها".

وأوضحت "تاس" أن "السجناء كانوا قد لعبوا دورًا نشطًا فيها، وروجوا للمبادئ الدينية المتطرفة للجمعية المذكورة بين نزلاء آخرين في السجن، كما وضعوا أثناء وجودهم في المستعمرة خطة هروب وأعدوا مواد محظورة لتنفيذها".

وقالت اللجنة إنه عندما كان الأشخاص يستعدون للهروب، أوقفهم موظفو لجنة التحقيق وجهاز الأمن الفيدرالي ومصلحة السجون الفيدرالية ووزارة الداخلية في منطقة نيجني نوفجورود. وقالت "تاس" إنه خلال عملية التفتيش، عثر المحققون على مؤلفات دينية متطرفة ومخطوطات وسكاكين، مشيرة إلى أنه تم عزل المشتبه بهم عن بقية السجناء واصطحابهم إلى مركز احتجاز قبل المحاكمة.

روسيا ضبط سجناء منطقة نيجني نوفجورود جماعة متطرفة