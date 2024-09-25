جولة فى سوق الفجالة لمستلزمات المدارس.. صاحب مكتبة: الأسعار زادت بنسبة 20٪ عن العام الماضي.. والمدارس تطلب قوائم مستلزمات ترهق أولياء الأمور

وقبل بداية العام الدراسى يكون سوق الفجالة بميدان رمسيس هو الوجهة الأولى لملايين من سكان القاهرة الكبرى والأقاليم حيث يتواجد تجار الجملة والقطاعى للمستلزمات المدرسية والكتب الخارجية.

توقفنا عند إحدى المكتبات لنسأل عن أسعار المستلزمات، حيث قال مصطفى أمين، ٤٥ سنة، تاجر مستلزمات مدرسية، إن الأسعار لم تزد كثيرا عن العام الماضي، وتتراوح الزيادة من ١٠ إلى ١٥ وتصل إلى ٢٠ ٪ فى بعض الأصناف".

وعن أسعار الكشاكيل يقول أمين فى حديثه لـ"البوابة" الكشكول من النوع الجيد يبدأ سعره من ١٣جنيه، والدستة ١٠ كشكول بـ ١٢٥جنيه، فى حين توجد أنواع أخرى تبدأ من ٨ جنيهات للكشكول، أما الكراسات فأسعارها تبدأ من ٨ جنيه للكراسة والدستة ١٠ كراسات ب ٧٥جنيه.

وتابع: أسعار الأقلام لم تزد كثيرا حوالي ١٠ ٪ بخلاف المستورد مثل الأقلام الرصاص والمستلزمات من ماركات "فيبر كاستل" والتى تراوحت زادت أسعارها بنحو ١٥ إلى ٢٠ ٪ نتيجة لتوقف الاستيراد.

وبحسب ما نشره جهاز الإحصاء المصري، فى أواخر ٢٠٢٠، فإن متوسط ما تنفقه الأسرة الواحدة بالمدن على قطاع التعليم وملحقاته يبلغ ١٢ ألفًا و٨٢٩ جنيهًا، تمثل نسبة قدرها ١٢.٥٪ من إجمالى دخلها السنوي، بينما يصل الإنفاق السنوى للأسرة المصرية بالريف على قطاع التعليم وملحقاته ٥ آلاف و٧٢٠ جنيهًا بنسبة ٩.٢٪ من إجمالى الدخل السنوى للأسرة فى الريف.

ويبلغ إجمالى متوسط إنفاق المصريين على المصروفات والرسوم الدراسية ١٨٥ مليارًا و٩٢٥ مليونًا و٢٢٠ ألف جنيه، وفق الإحصاء ذاته.

وتعتبر أن قائمة "السابلايز" والالتزامات الدراسية الأخيرة كشراء ملابس أو خلافه تحقق رواجا اقتصاديا بتحريك الأسواق وحركة البيع والشراء لدى قطاعات تنتظر ذلك سنويا، رغم المعاناة التى تشعر بها الأسر، والتى يجب البحث عن بدائل للتخفيف عنها مثل نظام التقسيط أو تقليل متطلبات المدارس التى تكون فى بعض الأحيان مبالغًا فيها.

حجم الاستيراد

وسجل حجم استيراد مصر من الأدوات المكتبية ‏والمستلزمات المدرسية فى عام ٢٠١٩ نحو ١٨ مليون دولار، وفقًا لبيانات جهاز الإحصاء، منها حقائب الظهر المدرسية بقيمة ٧.١ مليون دولار، يليها أقلام الحبر الجاف بقيمة نحو ٢.٥ مليون دولار، وأدوات مكتبية ومدرسية بقيمة ٣.٤ مليون دولار من بينها استيراد أقلام رصاص نحو ٦٨٢.٢ ألف دولار.

غير أن حجم الاستيراد تراجع بنسبة ٩٠٪ هذا العام، وفق رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، أحمد أبو جبل، فى تصريحات صحفية، قبل أيام، لفت خلالها إلى أن نسب الصناعة المحلية من المساطر والأستيكة (الممحاة) تصل إلى ١٠٠٪، ومن الأقلام الرصاص ٨٠٪، ونظيره الجاف (الحبر) ٩٠٪.

متوسط أسعار المستلزمات المدرسية في مصر:

◄ أسعار دستة الكراس "٢٠ كراسة" من ٧٥ جنيه إلى ١٠٠ جنيه

◄ دستة كشكول "١٠ كشكول" فتبدأ من ٦٨ جنيهًا

◄ دستة قلم رصاص تبدأ من ١٤ جنيهًا حتى ٩٥ جنيها

◄ أسعار دستة القلم الجاف من ٢٢ جنيها حتى ١٠٢ جنيها.

◄ أسعار الكشكول السلك تتراوح ما بين ٦٠ و٦٥ جنيه للكشكول الـ ٦٠ ورقة سلك

◄ سعر الاسكتش سلك هارد كفر ٨٠ ورقة بـ ٨٠ جنيها.

◄ كشكول ٨٠ ورقة العادى فمتوسط سعره ٢٠ جنيهًا

◄ كشكول ١٠٠ ورقة ٢٣ جنيهًا

◄ أسعار الشنط المدرسية من ٢٥٠ جنيهًا إلى ١٠٠٠ جنيه حسب الحجم والخامة.

◄ سعر اللانش بوكس فيبدأ من ٢٥ جنيهًا إلى ٢٥٠ جنيهًا حسب الحجم والجودة

◄ سعر زمزمية المياه فتبدأ من ٢٥ جنيهًا إلى ٢٠٠ جنيه حسب الحجم والجودة

◄ سعر المقلمة المدرسية من ٣٥ جنيها إلى ٣٠٠ جنيهًا حسب الحجم والنوع.

◄ سعر علبة ألوان ١٢ لون صغيرة الحجم نحو جنيهين.

◄ سعر قلم كوريكتور نحو ١٥ جنيهًا.

◄ سعر قلم أشكال نحو ١٧ جنيهًا.

◄ سعر علبة اقلام جاف عدد ٨ ألوان نحو ١٠٧ جنيهات.

◄ سعر برجل نحو ١٢٨ جنيهًا.

◄ سعر لاصق ستيك «لزق» نحو ٣٧ جنيهًا.

◄ سعر استيكة نحو ٤.٢٥ جنى إلى ٨ حنيهات.

◄ سعر عبوة تحتوى على ٥ أقلام جاف نحو ٢٠ جنيهًا.

◄ سعر عبوة تحتوى على ٦ أقلام سنون نحو ١٣٧ جنيهًا.

◄ سعر قلم على شكل ميكى نحو ٢٨ جنيهًأ.

◄ سعر علبة ألوان خشب عدد ١٢ لونًا طويلة من ٣٥ إلى ٧٠ جنيهًا.

◄ متوسط سعر المسطرة ١٥ جنيهًا.

◄ سعر كشكول ٥٦ ورقة نحو ١١ جنيهًا.

◄ بلغ سعر كشكول عدد ٨٠ ورقة نحو ٧٠ جنيهًا.