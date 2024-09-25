محافظ الأقصر: «أي مواطن لديه مشكلة في التصالح يتوجه لمقابلتي فورًا»

أوضح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الموقف النهائي لأراضي وضع اليد والتعديات على الأراضي الزراعية وقانون التصالح داخل المحافظة، مؤكدًا أن الأقصر حققت نجاحًا كبيرًا في حملات إزالة التعديات.

وصرح المحافظ خلال حواره مع «البوابة نيوز»، "نحن نعمل في ملف التصالح والتعديات بقوة، وأوجه من خلالكم نداء لكافة أهالي محافظة الأقصر، بأن هناك فرصة لمن يريد تقديم التصالح، هناك تيسيرات في الرخص بأي ملكية، لم يعد هناك أي شروط للعقد المسجل وفاتحين المكاتب 24 ساعة، ونداء لأي مواطن لديه مشكلة في أي مركز يتوجه إلى مقابلتي فورًا لتقديم شكواه."

وتابع: "قمت بالتشديد على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والإدارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة".

إزالة 174 حالة تعديات بالمرحلة الأولى للموجة 23

وأشار محافظ الأقصر، إلى أنه تم التشديد على التعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد، حيث تم إزالة 174 حالة تعدي ضمن أعمال المرحلة الأولى بالموجة الـ23 لإزالة التعديات.

وتم تنفيذ إزالة لـ43 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة "مباني" بمساحة إجمالية 3757م2، و86 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية ( أملاك دولة ) بمساحة 67 فدان و3 قيراط و13 سهم، فيما تم تنفيذ إزالة 45 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية "ملكية خاصة" بمساحة 13429م2.