مقتل وإصابة 4 أشخاص إثر عمليات قصف روسية في أوكرانيا

قال مكتب المدعي العام الإقليمي في منطقة خاركوف الأوكرانية، الثلاثاء، إن شخصين قُتلا وأصيب اثنان آخران في المنطقة إثر قصف روسي للمنطقة.

وأضاف المكتب -في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكراين فورم" الأوكرانية- أنه "وفقًا للتحقيق، ففي 24 سبتمبر، حوالي الساعة 16:10 بالتوقيت المحلي، أطلقت القوات المسلحة الروسية النار على مدينة كوبيانسك في خاركوف، فقُتلت امرأة تبلغ من العمر 93 عامًا، وأصيب مدني آخر يبلغ من العمر 57 عامًا"، كما تضررت المباني السكنية والمباني الخارجية في المدينة.

وأوضحت "يوكراين فورم" أن القوات الروسية قصفت أيضًا عصر اليوم قرية كوريليفكا، في مقاطعة كوبيانسك، مما أدى إلى تدمير المباني السكنية، وفي الوقت نفسه أصيبت امرأة تبلغ من العمر 77 عامًا ورجل يبلغ من العمر 56 عامًا نتيجة القصف الروسي لقرية فارفاروفكا في مقاطعة تشوهيف، بينما قالت النيابة العامة الأوكرانية إن مدنيًا آخر يبلغ من العمر 61 عاما قُتل.