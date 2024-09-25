غلطة سائق.. النيابة تستعلم عن صحة 9 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بالصف

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة 9 أشخاص؛ إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي باتجاه مركز الصف.

وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث وعرضه على الكشف الطبي لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة

بداية الحادث بإخطار تلقته الإدارة العامة لمرور الجيزة، من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي ووقوع مصابين.

انتقلت قوة أمنية ومرورية وبصحبتهم سيارة إسعاف إلى الموقع المشار إليه، وتبين من خلال الفحص أنه سير سيارة ميكروباص انحرفت عجلة القيادة في يد السائق، مما تسبب في إصابة 9 أشخاص كانوا يستقلونها.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ورفع حطام السيارة وتيسير حركة سير الطريق، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.