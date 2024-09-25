ads
الأربعاء 25 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

غلطة سائق.. النيابة تستعلم عن صحة 9 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بالصف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة 9 أشخاص؛ إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي باتجاه مركز الصف.

وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث وعرضه على الكشف الطبي لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة 

بداية الحادث بإخطار تلقته الإدارة العامة لمرور الجيزة، من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي ووقوع مصابين.

انتقلت قوة أمنية ومرورية وبصحبتهم سيارة إسعاف إلى الموقع المشار إليه، وتبين من خلال الفحص أنه سير سيارة ميكروباص انحرفت عجلة القيادة في يد السائق، مما تسبب في إصابة 9 أشخاص كانوا يستقلونها.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ورفع حطام السيارة وتيسير حركة سير الطريق، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة انقلاب سيارة انقلاب سيارة بالصف الصف الجيزة حادث الصف الطريق الإقليمي إصابة 9 أشخاص