محافظ الأقصر لـ«البوابة نيوز»: افتتاح مستشفى القرنة العام المقبل

أشاد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بمنظومة التأمين الصحي الشامل داخل المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة حدثت بها طفرة إنشائية كبيرة بعد دخول عدد من المستشفيات الخدمة.

وأشار «عمارة» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تقدم خدمات مميزة، ولكن أي منظومة تمر ببعض المشاكل والتحديات في بداية تطبيقها وسنعمل على تلافي كل هذه التحديات، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي نحو 88 % من سكان محافظة الأقصر.

افتتاح مستشفى القرنة العام المقبل

وتابع محافظ الأقصر، أنه يتم العمل ببعض المراكز الصحية في الزينية والضبعية خلال الفترة الحالية، وإنهاء العمل بمركز الطوارئ بمستشفى الأقصر الدولي، مشيرًا إلى بحلول العام المقبل ستكون تغطية الصحة بنسبة 100 % بإذن الله، بالإضافة إلى أنه يجري العمل داخل مستشفى جديد بالقرنة على قدم وساق على أن يتم افتتاح المستشفى العام المقبل.