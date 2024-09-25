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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الفلسطيني يؤكد التزام بلاده بتطوير العلاقات مع كولومبيا

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" التزام بلاده بتطوير العلاقات الفلسطينية - الكولومبية في شتى المجالات، مثمنا تصويت كولومبيا لصالح مشروع القرار الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) خلال الرئيس أبومازن اليوم /الثلاثاء/ مع نظيره الكولومبي جوستافو بيترو أوريجو، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك. 

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، ضرورة حشد الجهود لدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، لتنفيذ قرار الجمعية العامة بإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأطلع الرئيس الفلسطيني، نظيره الكولومبي، على الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، وإدخال المساعدات لأنحاء القطاع كافة، إضافة إلى مواصلة دولة فلسطين العمل من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس أبومازن بعد غد /الخميس/ كلمة دولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة‏.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس فلسطين كولومبيا تطوير العلاقات الفلسطينية - الكولومبية