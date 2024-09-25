الأردن والعراق يؤكدان ضرورة خفض التصعيد في المنطقة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، ضرورة الدفع باتجاه وقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة.

كما تم التأكيد خلال اللقاء، الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، طبقًا لبيان الديوان الملكي اليوم، على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة.

وأشار الملك عبدالله الثاني إلى خطورة الاعتداءات الإسرائيلية المتطرفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وجدد العاهل الأردني التأكيد على إدامة التنسيق العربي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، يعيد للأشقاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين، فيما شدد الملك عبدالله الثاني على دعم الأردن لاستقرار العراق وازدهاره.

كما عقد العاهل الأردني لقاءً منفصلًا مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة التاسعة والسبعين في نيويورك.

وأكد العاهل الأردني ضرورة تكثيف الجهود العربية لحشد موقف دولي عاجل يوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، ويحول دون انجرار المنطقة إلى حرب شاملة.

وشدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ومضاعفة المساعدات الإنسانية إلى مناطق القطاع، وضمان وصولها بشكل مستمر وآمن.

ونبه إلى خطورة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مجددًا التأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين، وسبل توسيع التعاون في المجالات كافة.

حضر اللقائين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة.

