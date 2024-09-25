العاهل الأردني يدعو إلى تهدئة شاملة في المنطقة لتجنب انزلاق الإقليم نحو الفوضى

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى تهدئة شاملة في المنطقة، لتجنب انزلاق الإقليم نحو حالة من الفوضى وانعدام الاستقرار.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي خلال لقاء الملك عبدالله الثاني أمس الثلاثاء، مع كل من: الرئيس البرازيلي لويز اناسيو لولا سيلفا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، ورئيس وزراء إيرلندا سايمون هاريس، ورئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، كل على حدة وذلك على هامش اجتماعات الدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد العاهل الأردني، خلال تلك اللقاءات، ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان وحماية المدنيين.

وأعاد الملك عبد الله الثاني، التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

وجدد العاهل الأردني، الدعوة لتلبية الاحتياجات الطارئة لأهالي قطاع غزة وضمان وصول المساعدات دون اعتراض أو تأخير، لافتا إلى جهود الأردن في تعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع.

وأكد ضرورة العمل بشكل جاد وفاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وتناولت اللقاءات، التي حضرها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.