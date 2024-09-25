«الوطنية للإعلام» تنعى الإعلامي أيمن يوسف

أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بيانًا صحفيًا، تنعى خلاله الإعلامي أيمن يوسف، الذي وافته المنية، مساء أمس الثلاثاء.

وجاء البيان كالتالي: "ببالغ الحزن والأسى تنعى الهيئة الوطنية الإعلام برئاسة حسين زين الإعلامي الخلوق أيمن يوسف، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة من العطاء المخلص في العمل الإعلامي، حيث قدم المذيع الراحل العديد من البرامج المتميزة والمتنوعة على شاشة التليفزيون المصري من برامج دينية وتراثية ووطنية".

وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامي الراحل وأن يلهمهم الصبر والسلوان ولجميع أسرة العمل الإعلامي، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وكان عدد من الإعلاميين بماسبيرو أعلنوا خلال صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة الإعلامي أيمن يوسف المذيع بالفضائية المصرية، حيث نشر المخرج عادل العبساوي عبر صفحته قائلًا: "البقاء لله وحده نعزي أنفسنا فى وفاة الإعلامي الخلوق أيمن يوسف المذيع الكبير بالفضائية المصرية".

تجدر الإشارة إلى أن الإعلامي أيمن يوسف تميز فى تقديم العديد من البرامج الدينية والتراثية والوطنية عبر قنوات التليفزيون المصري.