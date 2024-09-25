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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية والهجرة يشيد بالتعاون المُتميز بين مصر واليونسكو في مجال حماية التراث

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية
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أشاد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون المُتميز بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في مجال حماية التراث، ومكافحة الإتجار غير المشروع فيه، وتسهيل إعادة الممتلكات الثقافية واستردادها، مشيرًا إلى تطلع مصر إلى تعظيم الاستفادة من الخبرة الفنية للمنظمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير الخارجية، أمس الثلاثاء، مع "أودري أزولاي" مدير عام منظمة اليونسكو، على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد وزير الخارجية أهمية دعم المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المنطقة العربية، والتي تؤثر بشكل مباشر على مجالات عمل اليونسكو في المنطقة.

من ناحية أخري، أشاد وزير الخارجية بالتعاون بين مصر واليونسكو اتصالا بمبادرة التكيف المائي AWARe الصادرة عن رئاسة مؤتمر شرم الشيخ COP27، داعيًا الى العمل المشترك لتسريع الخطوات التنفيذية للمبادرة.

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