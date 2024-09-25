سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: مُنفتحون على أفكار لتهدئة الصراع في لبنان ولسنا حريصين على بدء غزو بري

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل مُنفتحة على أفكار لتهدئة الصراع في لبنان، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة أنها تدرس بعض "الأفكار الملموسة" مع حلفائها وشركائها.

ونسبت صحيفة (جيروزاليم بوست) إلى دانون قوله في حديثه للصحفيين: "بينما نتحدث هناك قوى مُهمة تحاول طرح أفكار ونحن منفتحون على ذلك. لسنا حريصين على بدء أي غزو بري في أي مكان... نحن نفضل الحل الدبلوماسي".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، قال خلال تفقده اليوم تمرينًا لجيش الاحتلال يُحاكي قتالا بريا في لبنان: أن حزب الله بات يختلف اليوم عما كان عليه قبل أسبوع، مشيرًا إلى وجود "ضربات إضافية جاهزة" في إطار العدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان.

وبحسب تقارير إسرائيلية، أطلق حزب الله اليوم أكثر من 300 صاروخ تجاه شمال إسرائيل. وأصيب مبنى بأضرار بالغة في مستوطنة روش بينا، دون وقوع إصابات، وأصيب مبنى آخر في عتليت، جنوب حيفا، جراء انفجار طائرة مسيرة.

واندلعت حرائق في محيط صفد ويوكنعام، جراء سقوط صواريخ قرب عسفيا ودالية الكرمل.بس