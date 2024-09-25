بيان عاجل من مياه الشرب في البحيرة

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بيان عاجل عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة في بيانها: "بالإشارة إلى ما يتردد على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تلوث مياه الشرب ودعوة المواطنين لعدم استخدام مياه الشبكات العمومية بالمحافظة، تهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بالأخوة المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد".

وأكدت الشركة، على أن جميع محطاتها تعمل بحالة جيدة وفقًا لتعليمات التشغيل القياسية، ولا توجد أي مشكلة تتعلق بجودة مياه الشرب بالمحافظة. يتم سحب عينات من المياه بشكل دوري ومعتاد، ويتم تحليلها من قبل معامل الشركة ومعامل الصحة لضمان سلامة المياه وصلاحيتها للشرب، ومطابقتها لمعايير الجودة.

ونوهت الشركة، إلى أن المصدر الوحيد للأخبار المتعلقة بها هو الصفحة الرسمية الموثقة من إدارة الفيسبوك، وأي مصدر آخر يعد غير موثوق ويهدف إلى ترويج الشائعات، الشركة غير مسؤولة عن أي معلومات تنشر من مصادر غير رسمية،حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.

وكما أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة حرصها الكامل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وسلامة مياه الشرب تعد على رأس أولوياتنا، نذكر جميع المواطنين بضرورة توخي الحذر في تداول المعلومات، واستقاء الأخبار من المصادر الرسمية فقط، حيث تعمل الشركة على مدار الساعة لتقديم خدمة مياه شرب نظيفة وآمنة وفقًا لأعلى معايير الجودة المعتمدة.