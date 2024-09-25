رئيس الإمارات يبحث التطورات بمجال التكنولوجيا الحديثة مع مسؤولين في واشنطن

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الثلاثاء، مع ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة (مايكروسوفت) ولاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة (بلاك روك) وجينسن هوانغ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (إنفيديا)، كل على حدة، التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وتناولت اللقاءات -التي تمت في واشنطن على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الإماراتي للولايات المتحدة الأميركية وفقا لوكالة الانباء الإماراتية- التعاون بين الجهات المعنية في دولة الإمارات وشركة مايكروسوفت والاستثمارات المشتركة في هذا المجال الحيوي.

كما تطرقت إلى أهمية "الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" التي أعلنت مؤخراَ وتشارك فيها شركة "إم جي إكس" الإماراتية المتخصصة في مجال التكنولوجيا وشركة "مايكروسوفت" وغيرهما وما تمثله هذه الشراكة من دفعة مهمة للاستثمار في هذا المجال لمصلحة التنمية والازدهار في العالم كله.

وأكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لخدمة رؤيتها للتنمية في الحاضر والمستقبل وحريصة على تعزيز تعاونها مع الشركات العالمية في هذا الشأن، مشددًا على أن الاستخدام المسؤول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يعزز التنمية في العالم ويعود بالخير على الجميع.

وأكد مسؤولو الشركات الثلاث حرصهم على مواصلة التعاون مع دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المتقدمة منوهين إلى أهمية الاستراتيجية الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي.