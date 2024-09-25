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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ولي عهد البحرين يثمن جهود منظمة الأمم المتحدة في تعزيز التعاون الدولي

ولي العهد البحريني
ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
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أكد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس  الوزراء، أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمات العالمية والمؤسسات الدولية في تعزيز ركائز الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم، ومساعيها الحثيثة في دعم جهود التنمية من خلال ما تقوم به من مبادراتٍ وبرامج تحرص من خلالها على إيجاد الحلول لمختلف القضايا والتحديات العالمية.

جاء ذلك لدى لقاء ولي عهد البحرين، مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الثلاثاء، وفقا لوكالة الانباء البحرينية، خلال ترؤسه وفد البحرين نيابة عن العاهل البحريني خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث أشار إلى جهود منظمة الأمم المتحدة في تعزيز التعاون الدولي ودعم العمل المشترك لمواجهة كافة التحديات التي تواجه العالم، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع منظمة الأمم المتحدة.

كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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