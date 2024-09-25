ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس برقم قياسي في الدوري الإسباني

خطف فريق ريال مدريد، فوزًا صعبًا من ضيفه ألافيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

بدأ ريال مدريد مواجهة ألافيس، بالقوة الهجومية الضاربة، المتمثلة في الرباعي: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، جود بيلينجهام.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد ألافيس

وبالفعل دخل بقوة في اللقاء، بهدف مبكر في الدقيقة الأولى عن طريق لوكاس فاسكيز من صناعة فينيسيوس جونيور.

وسجل مبابي هدفًا في الدقيقة 22، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، قبل أن ينجح في الدقيقة 40 من تعزيز تقدم ريال مدريد بهدف ثان من مجهود فردي رائع، بعد استلامه تمريرة زميله بيلينجهام، لينتهي الشوط الأول بتقدم الملكي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، عزز رودريجو تفوق ريال مدريد بهدف ثالث في الدقيقة 48 من صناعة لوكاس فاسكيز.

وقلص كارلوس بينافيديز الفارق لفريق ألافيس بهدف في الدقيقة 85، قبل أن يسجل إنريكي جارسيا كيكي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 86، لتبدأ جماهير الريال في الشعور بالخوف نتيجة عودة ألافيس في النتيجة، لكن صافرة قاضي المباراة أنقذت الموقف لينجو ريال مدريد من فخ ألافيس.

رقم قياسي لفريق ريال مدريد

وبهذا الفوز، حقق ريال مدريد رقمًا قياسيًا، حيث أكمل بهذا الانتصار 365 يومًا رسميًا بدون تلقي أي هزيمة في الدوري الإسباني، أي أكمل الميرينجي سنة كاملة بدون هزيمة في الليجا.

وبتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 17 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإسباني، ليضيق الخناق على برشلونة المتصدر بـ18 نقطة، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 10 نقاط في المركز الثامن.