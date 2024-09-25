النمسا تعرب عن قلقها ازاء بناء المجر مركز استقبال المهاجرين غير الشرعيين على حدودها

أعربت النمسا عن قلقها ازاء قيام الحكومة المجرية اليمينية المحافظة ببناء مركز استقبال للمهاجرين غير الشرعيين بالقرب من الحدود النمساوية، معتبرة أن الأمر قد يزيد أزمة الهجرة تعقيدا ويفاقم الضغوط على ولاية بورجنلاند الحدودية مع المجر.

وقال بيتر هانز ديسكوزيل حاكم ولاية بورجنلاند، في تصريحات الثلاثاء، إن الولاية سوف تدافع عن نفسها في مواجهة تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية والمتأزمة بالفعل في ولاية منذ سنوات.

وكانت المجر قد أعلنت أنه يتم بناء المركز خارج مدينة فيتنييد، على بعد 15 كيلومترًا من الحدود مع النمسا، وهناك حالة تذمر بين سكان المدينة الذين نظموا بالفعل مسيرة احتجاجية في البلدة التي يبلغ عدد سكانها 1500 نسمة.

يذكر أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أعلن مؤخرًا أنه لا يريد قبول أي لاجئين، ولذا تم نصب سياج من الأسلاك، يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار، حول موقع بناء مركز اللاجئين، وهو عبارة عن مدرسة سابقة وتحرسه الشرطة عن كثب.