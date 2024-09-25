استطلاع: الناخبون في ولايات متأرجحة يؤيدون ترامب على حساب هاريس

كشف استطلاع جديد للرأي أن الناخبين في ست ولايات متأرجحة رئيسية يؤيدون الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب على حساب نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس في قضايا عالمية رئيسية.

وأظهر الإستطلاع، الذي أجراه "معهد مجموعة أوراسيا للشؤون العالمية"، أن الناخبين في هذه الولايات يرون أن احتمالات إنهاء ترامب للحروب في أوكرانيا وغزة، وتعزيز المصالح الأمريكية دوليا، أكثر من هاريس، بحسب موقع (أكسيوس) الأمريكي.

وأشار الإستطلاع إلى أن الناخبين في جميع أنحاء الولايات المتحدة يرون أن هاريس أكثر قدرة من ترامب على الدفاع بقوة عن المصالح الأمريكية (52% مقابل 48%)، لكن ترامب يتقدم بنسبة 56% مقابل 44% في هذه الفئة بين الناخبين في أريزونا وجورجيا وميشيجان ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن.

وكشف الإستطلاع أن الفجوة أوسع لصالح ترامب (58% مقابل 42%) في الولايات المتأرجحة بشأن السؤال حول من هو الأكثر احتمالا لإنهاء الحروب في غزة وأوكرانيا، كما يتقدم ترامب على هاريس (56% مقابل 44%) في الولايات المتأرجحة في قضيته الرئيسية: سياسة الهجرة.

ويقول الباحث في المعهد مارك هانا إن رؤية هاريس للسياسة الخارجية أقل وضوحا للناخبين من رؤية ترامب، وخاصة في الولايات المتأرجحة. وأضاف: "لقد رأينا أن المستقلين في الولايات المتأرجحة يميلون إلى تفضيل سياسة خارجية أقل تدخلا. لذا فإن حقيقة أن الناخبين يرون أن ترامب أكثر ميلا إلى إنهاء الحروب في أوكرانيا وغزة قد تعزز شعبيته".