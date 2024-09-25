مانشستر سيتي يتفادى مفاجآت كأس كاراباو ويتخطى واتفورد

تخطى فريق مانشستر سيتي عقبة نظيره واتفورد، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

شهد تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة واتفورد مفاجآت عديدة، حيث غاب الهداف النرويجي إيرلينج هالاند عن المباراة.

كما جلس على مقاعد البدلاء، كل من: إيدرسون، روبن دياز، ماتيو كوفاسيتش، إلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا، جوشكو جفارديول، مانويل أكانجي، سافينيو ورايت.

مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد

استحوذ مانشستر سيتي على الكرة، وسيطر على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة، وكان الطرف الأقوى على أرضية الملعب.

أنهى مانشستر سيتي، الشوط الأول متقدمًا بثنائية دون رد، حيث افتتح جيريمي دوكو التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة بتمريرة من جاك جريليش.

وأضاف ماتيوس نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 38 من صناعة ريكو لويس، وذلك قبل أن يحاول واتفورد تعديل النتيجة، إذ نجح في ذلك في الدقيقة 86 عن طريق توماس إينس، لتنتهي المباراة بفوز السيتي بنتيجة 2-1، ليتفادى مفاجآت كأس كاراباو بخروج الكبار من البطولة في الأدوار الأولى، كعادة أي بطولة كأس على مستوى العالم.

وبتلك النتيجة، تأهل مانشستر سيتي إلى دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو على حساب واتفورد في الدور الثالث.