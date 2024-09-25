انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، مساء أمس الثلاثاء، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار بمدينة ٦ أكتوبر، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وردت إشارة من غرفة عمليات النجدة للحماية المدنية بالجيزة، مفادها نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق، وأمكن فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر إمتدادها للعقارات المجاروة، وأمكن السيطرة علي النيران.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.