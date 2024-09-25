ads
الأربعاء 25 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، مساء أمس الثلاثاء، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار بمدينة ٦ أكتوبر، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وردت إشارة من غرفة عمليات النجدة للحماية المدنية بالجيزة، مفادها نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق، وأمكن فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر إمتدادها للعقارات المجاروة، وأمكن السيطرة علي النيران.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

انتداب شقة سكنية حريق شقة سكنية الأدلة الجنائية الجيزة