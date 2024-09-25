تشيلسي يقسو على بارو بخماسية في كأس كاراباو

قدم تشيلسي عرضًا هجوميًا رائعًا، مساء الثلاثاء، خلال المباراة التي فاز بها بخماسية نظيفة على ضيفه بارو على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

كان الفرنسي كريستوفر نكونكو هو بطل المباراة بلا منازع، حيث سجل 3 أهداف (هاتريك) في شباك بارو.

هاتريك نكونكو

بدأ نكونكو التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة رائعة من جواو فيليكس، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 15 مستغلًا عرضية من مالو جوستو.

وفي الشوط الثاني، أكمل نكونكو مهاجم تشيلسي الهاتريك في الدقيقة 75 بعد خطأ من حارس مرمى بارو، ليؤكد للمدرب إنزو ماريسكا على جاهزيته الفنية والبدنية في الموسم الكروي 2024-2025.

لم يتوقف تألق تشيلسي عند هذا الحد، حيث سجل جواو فيليكس الهدف الثالث للبلوز في الدقيقة 28، لكنه احتسب للاعب بارو باول فيرمان بالخطأ في مرماه.

وأحرز بيدرو نيتو الهدف الرابع لفريق تشيلسي بعد تمريرة من ميخايلو مودريك، ليوقع البرتغالي على أول أهدافه مع البلوز.

بهذا الفوز، تأهل تشيلسي إلى دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو، بعدما اكتسح بارو بنتيجة 5-0، حيث يعد الأخير أحد أندية دوري الدرجة الثانية في إنجلترا.