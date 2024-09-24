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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد.. التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان قد يؤدي إلى حرب إقليمية

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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الحرب التي تشنها اسرائيل على لبنان لها دلالات وتأثيرات خطيرة جدا سواء على المواطن اللبناني او منطقة الشرق الاوسط فنحن نشاهد الاثار المدمرة للحرب سواء على المستوى الاقتصادي او البشرى ونرى كم الجرحى والقتلى والمصابين.
الحرب على لبنان تنذر باشعال المنطقة بشكل عام وقد تؤدي الى حرب اقليمية حيث ان الاقليم اصبح الان عبارة عن خزان وقود قابل للاشتعال فى اي وقت وهذا ما يخشاه العالم ويحاول جاهدا منع تطور هذه الحرب الى حرب اقليمية رغم ما تقوم به الجماعات الوظيفية واسرائيل معا بمحاولة جر المنطقة لهذه الحرب.

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