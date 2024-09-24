شاهد.. التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان قد يؤدي إلى حرب إقليمية

الحرب التي تشنها اسرائيل على لبنان لها دلالات وتأثيرات خطيرة جدا سواء على المواطن اللبناني او منطقة الشرق الاوسط فنحن نشاهد الاثار المدمرة للحرب سواء على المستوى الاقتصادي او البشرى ونرى كم الجرحى والقتلى والمصابين.

الحرب على لبنان تنذر باشعال المنطقة بشكل عام وقد تؤدي الى حرب اقليمية حيث ان الاقليم اصبح الان عبارة عن خزان وقود قابل للاشتعال فى اي وقت وهذا ما يخشاه العالم ويحاول جاهدا منع تطور هذه الحرب الى حرب اقليمية رغم ما تقوم به الجماعات الوظيفية واسرائيل معا بمحاولة جر المنطقة لهذه الحرب.