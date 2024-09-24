"الملك لير" تعيد يحيى الفخراني للمسرح القومي من جديد

أعلن الدكتور أيمن الشيوي المدير العام لفرقة المسرح القومي وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، عودة مسرحية "الملك لير" على خشبة المسرح القومي في ثوبها الجديد.

كتب أيمن الشيوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "بسم الله وعلى بركة الله، المسرح القومي المصري يقدم "الملك لير" للأستاذ يحيي الفخراني، وإخراج شادي سرور.

اجتمع مساء اليوم الثلاثاء الدكتور أيمن الشيوي مع مخرج وأبطال المسرحية للتحضير لها وإعلان موعد البروفات.

العرض من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، ومن بطولة الفنانين: يحيى الفخراني، وسهر الصايغ، وطارق الدسوقي، بمشاركة فنانو فرقة القومي.

يشار إلى أن مسرحية "الملك لير" قدمت من قبل على خشبة المسرح القومي في العام 2001 للمخرج أحمد عبدالحليم، ومن تأليف ويليام شكسبير، وترجمة فاطمة موسى.

ومن بطولة الفنانين: يحيى الفخراني، أشرف عبدالغفور، ريهام عبدالغفور، أحمد عبدالحليم، أحمد سلامة، سلوى محمد علي، رشدي الشامي، وآخرون.

في العام 2019 أعيد تقديمها مرة أخرى على خشبة مسرح كايرو شو، من بطولة الفنان يحيى الفخراني، أحمد فؤاد سليم، ورانيا فريد شوقي، وريهام عبدالغفور، وهبة مجدي، ومجدي كامل، ونضال الشافعي، وأحمد عزمي، وأحمد فهيم، وأيمن الشيوي، وناصرسيف، وحمادة شوشة، وهي من إخراج تامر كرم.

