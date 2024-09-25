اليوم.. مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين لبحث أزمة تأشيرات مباراة السوبر الإفريقي

تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، في الرابعة عصرًا بمقر النقابة، لبحث أزمة عدم حصول الصحفيين الرياضيين والمصورين على تأشيرات دخول المملكة العربية السعودية لتغطية مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، المقررة يوم الجمعة المقبل.

يشارك في المؤتمر كل من: خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومحمود كامل عضو مجلس النقابة والمشرف على الشُعب والروابط، بالإضافة إلى المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله، والمكتب التنفيذي لشعبة المصورين برئاسة مجدي إبراهيم.

وسيتناول المؤتمر تطورات الموقف والجهود التي بذلتها النقابة لتسهيل إجراءات تأشيرات الصحفيين والمصورين، كما سيتحدث عن موقف النقابة المتضامن مع رابطة النقاد الرياضيين وشعبة المصورين، مع التركيز على كيفية منع تكرار مثل هذه الأزمة.

سيتم أيضًا مناقشة السلبيات والتقصير الذي أبداه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في تسهيل الأمر مع السلطات السعودية والجهة المنظمة للمباراة.