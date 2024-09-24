مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة غدا بشأن الأوضاع في لبنان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة، غدًا الأربعاء، بشأن الأوضاع في لبنان بطلب من فرنسا.

وكان مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، في لبنان رمضان المطعني، قال إن الهجوم الإسرائيلي الأخير في بيروت استهدف بشكل مباشر منطقة الضاحية الجنوبية، حيث نفذت طائرات حربية من طراز F35 غارات جوية على مبنى في منطقة الغبيري. وتركز الهجوم على الطابقين الرابع والخامس من أحد الأبنية.

ووفقًا لما أعلنه المطعني في مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي ببرنامج "ملف اليوم" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أسفر القصف على لبنان عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين، حسب بيان من وزارة الصحة اللبنانية.

كما تسببت الضربة في تدمير واسع بالمنطقة المحيطة، حيث تضررت العديد من السيارات والبنية التحتية، بما في ذلك الأسلاك الكهربائية التي تعرضت لأضرار كبيرة.

وأشار المطعني إلى أن فرق الدفاع المدني اللبنانية تعمل على إزالة الأنقاض، وأوضح أن الغبيري تعد منطقة ذات كثافة سكانية عالية وتعتبر معقلًا لأنصار حزب الله.

كما تحدث المطعني عن حركة النزوح الواسعة التي تشهدها بيروت منذ بداية الهجمات الإسرائيلية على لبنان. وذكر أن نحو 17 ألف مواطن اضطروا للنزوح من الجنوب إلى العاصمة هربًا من القصف. وأضاف أن الرحلة، التي كانت تستغرق ساعة واحدة في الظروف الطبيعية، امتدت إلى 20 ساعة بسبب الغارات المستمرة.

وقد قامت الحكومة اللبنانية باتخاذ إجراءات لفتح العديد من المدارس والمعاهد الفنية في العاصمة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من النازحين، الذين تدفقوا بأعداد متزايدة مع استمرار التصعيد العسكري.