بمشاركة أليو ديانج.. الخلود يودع كأس الملك بخسارة من الشباب

ودع فريق الخلود، الذي يضم بين صفوفه المالي أليو ديانج، منافسات بطولة كأس الملك، بعد الخسارة من الشباب بثلاثية مقابل هدف.

استضاف فريق الخلود، اليوم الثلاثاء، نظيره الشباب على ملعب الرس، في مباراة جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك.

شارك ديانج أساسيًا مع الخلود أمام الشباب، ولعب المباراة كاملة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف في اللقاء.

مباراة الخلود ضد الشباب

افتتح ميزياني ماوليدا التسجيل لصالح رفاق أليو ديانج في الدقيقة 29، قبل أن يدرك جياكومو بونافينتورا التعادل لصالح الشباب في الدقيقة 36 من صناعة المغربي عبدالرزاق حمدالله، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

في الشوط الثاني، سجل عبدالرزاق حمدالله هدفين متتاليين في الدقيقتين 65 و80، ليقضي على أحلام الخلود في خطف بطاقة التأهل للدور المقبل من بطولة كأس الملك.

كان ديانج سجل هدفًا رائعًا في مباراة الجولة الثالثة من الدوري السعودي أمام العروبة، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 3-3، وحينها افتتح أليو ديانج التهديف في المباراة في الدقيقة العاشرة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بطريقة مميزة.

بتلك النتيجة، ودع الخلود منافسات كأس الملك من دور الـ32، بينما تأهل الشباب إلى دور الـ16، في انتظار إجراء القرعة يوم الخميس المقبل.

يذكر أن، أليو ديانج انتقل إلى الخلود في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.