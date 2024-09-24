صور| احتفالية تخرج طلبة الكلية الاكليريكية بالمنيا

‎أقامت الكلية الإكليريكية - فرع المنيا، صباح اليوم تحت إشراف القس أغسطينوس ألفونس وكيل الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، حفل تخرج طلبة الكلية الاكليريكية ومعهد الالحان ومعهد المعلم ميخائيل البتانوني، وتكريم المتفوقين منهم للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤م وذلك بمقر المطرانية

بدأ اليوم بالقداس الإلهي الذي ترأسه الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات ومدير الكلية الاكليريكية اللاهوتية بالمنيا، وأثناء القداس أتم نيافته طقس رسامة وترقية ٤٠ من خريجي هذا العام، من الشمامسة، في درجتي أغنسطس وإيبودياكون.

‎ثم التقى نيافته عقب القداس الإلهي بالطلبة، وعرض الكورال باللغة القبطية نشيد الكلية ومذلك احدى قصائد القديس حبيب جرجس، ثم قدم خورس الكلية ومعهدي الألحان لحن "شيري ثيئوتوكي الكبير".

‎ثم قام نيافته بتكريم بعض الآباء الذين قاموا بالتدريس بالكلية على مدار السنوات السابقة، ثم خريجي الكلية الإكليريكية، ومعهد القديس مار مرقس للألحان، ومعهد المعلم ميخائيل البتانوني لإعداد المرتلين. ومن بين الخريجين عدد كبير من الاباء الكهنة.

‎جدير بالذكر أن الدراسة بالكلية سوف تبدأ يوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر ٢٠٢٤م. في مقرها الجديد.

‎شارك في الاحتفال عدد كبير من الاباء الكهنة من المنيا وايبارشيات اخرى، وحوالي ٤٠٠ شخص من الشعب.

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