كأس الملك.. اتحاد جدة يضرب العين بثلاثية ويتأهل لدور الـ16

حقق فريق اتحاد جدة، مساء اليوم الثلاثاء، فوزًا ساحقًا على نظيره العين بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك.

دخل اتحاد جدة مباراته ضد العين، بتشكيل مكون من اللاعبين الاحتياط، باستثناء البرازيلي فابينيو، حيث جلس المخضرم الفرنسي كريم بنزيما على مقاعد البدلاء، رفقة مواطنه نجولو كانتي، والجزائري حسام عوار والهولندي ستيفين بيرجوين.

اتحاد جدة يتأهل لثمن نهائي كأس الملك

انتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بثنائية دون رد، سجلها صالح الشهري في الدقيقة 25، قبل أن يحرز زياد الرفاعي لاعب العين الهدف الثاني للعميد في الدقيقة 29 عن طريق الخطأ في مرماه.

في الشوط الثاني، شارك كل من، بنزيما، بيرجوين، عوار وموسى ديابي، ضمن تبديلات المدرب لوران بلان لتنشيط الخط الهجومي.

وعاد صالح الشهري مجددًا ليعزز تقدم اتحاد جدة بهدف ثالث في الدقيقة 65 من ركلة جزاء نفذها بنجاح.

بهذا الفوز، تأهل اتحاد جدة إلى دور الـ16 من بطولة كأس الملك على حساب العين، لينتظر قرعة دور ثمن النهائي، التي تقام يوم الخميس المقبل، لمعرفة خصمه في الدور المقبل.